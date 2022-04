Paassoldaten zullen weer marcheren op paasmaandag in Lembeek: "Het wordt een echt volksfeest"

Op Paasmaandag is er in Lembeek bij Halle de traditionele Sint-Veroonmars. Honderden Lembekenaren trekken er dan op uit als soldaat, samen met vele bedevaarders. Het is één groot volksfeest. Maar door corona kon de mars twee jaar niet doorgaan. Gelukkig kan dat nu maandag weer wél.

Jan Neef doet al jaren mee: “Het is een “bichke” dat in uw lichaam kruipt, zoals ze dat hier zeggen. Het is echt een volksfeest in Lembeek. Met Pasen heeft niemand vijanden en is iedereen vriend met iedereen. Het is het samenzijn van iedereen, alle lagen van de bevolking.”

“Tradities als deze vind je niet meer zo vaak terug. Het is echt één en al samenhorigheid”, zegt Jan Neef. Op Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel heeft hij het over die mooie traditie van de paassoldaten en de Sint-Veroonmars in Lembeek.