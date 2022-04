Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt een gewapende overval van gisteravond in Aalst. Het is al de tweede gewapende overval in 1 week tijd in Aalst. Daarbovenop werd vorige week ook nog een man met een wapen bedreigd in de stad. De politie bekijkt de 3 zaken afzonderlijk en het parket onderzoekt of er een link is met gelijkaardige feiten.