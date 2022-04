Perenaar versiert straat voor Pasen: "Een uit de hand gelopen hobby"

Niet alleen buurtbewoners komen op bezoek, maar woensdag kwam ook de paashaas over de vloer. "Heel wat kinderen zijn eitjes komen halen, voor hun is dit ook een geweldige activiteit", aldus Guido. Een van die enthousiaste kinderen is de 4-jarige Louise: "Alles is echt super mooi, vooral het ballon-konijn", en ze wijst naar een groot opblaasbaar konijn.

Ook Guido's buren zijn blij voor hem: "Je ziet hoe hij ervan opvrolijkt, hij vindt dit super om te doen. Elk jaar maakt hij er iets moois van en het wordt ook telkens groter. Dit is een doodlopende straat, dus er snel langsrijden is moeilijk. Soms staan hier rijen aan te schuiven om het spektakel te zien. Het is praktisch een attractie."