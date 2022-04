Politie Turnhout zoekt dieven die voor bijna 1.500 euro aan tandenborstels en fopspenen meenamen uit winkel

Op maandag 7 februari 2022 rond 14.45 uur gingen twee winkeldieven aan de haal met een grote hoeveelheid tandverzorgingsproducten en fopspenen uit een vestiging van Kruidvat aan de Steenweg op Gierle in Turnhout. De buit was bijna 1.500 euro waard. "Er zaten naast tandpasta ook elektrische tandenborstels bij, waardoor het bedrag aanzienlijk is opgelopen", zegt Rudy Remijsen van de politie.

Ze gingen heel nauwgezet aan het werk, volgens de politie. "De eerste persoon op het opsporingsbericht heeft de producten uit de rekken gehaald, in een mandje gelegd en alle verpakkingen en anti-diefstalklevers eraf gehaald. Daarna kwam de tweede dief binnen en werd de buit aan hem doorgegeven. Hij heeft alles onder zijn kledij verstopt en is ermee naar buiten gewandeld."

Het winkelpersoneel heeft pas 's anderendaags het lege rek ontdekt en aangifte gedaan van de diefstal. In overleg met het parket mocht de politie nu de camerabeelden verspreiden om de dieven op te sporen.

Wie deze mannen herkent, weet waar zij verblijven of er andere nuttige informatie over heeft, wordt gevraagd dit te melden aan de Politie Regio Turnhout, ofwel telefonisch via 0800 25 101 (optie 1), ofwel via mail naar opsporingen@politieregioturnhout.be .