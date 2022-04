Adempauze voor Kiev lijkt voorbij: Rusland wil raketaanvallen opdrijven "als antwoord op Oekraïense terreur"

Voorbije nacht waren er in Kiev enkele krachtige ontploffingen te horen. Dat is opvallend, want het was er al een paar weken beduidend rustiger, omdat het Russische leger zich momenteel concentreert op het oosten en het zuiden van het land. Ook VRT NWS-journalist Tom Van de Weghe, die momenteel in de stad verblijft, werd gewekt door het geluid van de explosies. "De Russen hadden zich zogezegd teruggetrokken en Kiev was uit het vizier, hoorde je hier overal. Al hebben de Russen nooit gezegd dat ze Kiev zouden opgeven."