BEKIJK - Russisch ballet in Capitole in Gent: voor dansers breken onzekere tijden aan na tournee in ons land

Het Russische balletgezelschap Sint-Petersburg Festival Ballet is op tournee in ons land. Gisteren bracht het gezelschap de voorstelling "Giselle" in de Capitole in Gent. Nog niet zo lang geleden was het iets om mee uit te pakken: een Russisch ballet trok altijd volle zalen. Maar dat is sinds de oorlog in Oekraïne veranderd. Nochtans neemt het gezelschap afstand van de oorlog en heeft het zijn naam veranderd in International Festival Ballet. Na deze tournee breken onzekere tijden aan voor de dansers. Bekijk hierboven de reportage uit "Journaal".