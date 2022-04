Russische schepen vanaf zondag geweerd in Belgische havens: momenteel krijgen al drie schepen geen toegang

Voor de uitvoering van het toegangsverbod in ons land ligt een draaiboek klaar. "Ook in ons land willen we toezien op een strikte naleving van de sancties", aldus Van Quickenborne. "Met dit draaiboek geven we heel duidelijk aan de havens aan wat de instructies zijn, wat ze moeten doen, en wat de uitzonderingen op dit toegangsverbod."

Concreet gebeurt de controle door het Maritiem Informatie Kruispunt (MIK) van de Cel Maritieme Beveiliging (CMB). Zij maken lijsten van de gesanctioneerde schepen en bezorgen die aan de havens, die vervolgens verantwoordelijk zijn voor de opvolging in samenwerking met de douane.

Het toegangsverbod gebeurt momenteel wel nog onrechtstreeks, door het niet verlenen van een loods of een aanmeerplaats. Daar zou tegen de zomer verandering in moeten komen met de nieuwe wet op maritieme beveiliging, laat minister Van Quickenborne weten. Belgische havens zouden ook rechtstreeks een verbod kunnen opleggen.