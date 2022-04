Al zeker twee schapen ontvoerd en gedood in Oedelem: "Het moeten meerdere daders zijn"

Ook bij een andere man sloegen in de nacht van zaterdag op zondag schapendieven toe. "Toen we de dieren zondag kort na de middag wilden bijvoederen, ontdekte mijn vrouw dat er maar één schaap meer zat. We dachten eerst dat het dier ontsnapt was, tot mijn vrouw op de hoek van de weide een plas bloed zag liggen."

"Ook op straat waren bloedspatten zichtbaar. Maar wolven zitten hier nog niet en voor een vos is zo’n schaap te zwaar. We zagen rond de bloedsporen ook duidelijke banden- en voetsporen. Het dier werd gestolen, de keel overgesneden en meegenomen.”