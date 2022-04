Scholen in Riemst bereiden zich voor op komst van meer Oekraïense kinderen

Doordat er voor de paasvakantie al een paar kinderen uit Oekraïne werden opgevangen, weten de scholen al beter waar de noden van die kinderen liggen. Ze weten dus al hoe ze hun programma kunnen aanpassen, vertelt Anja Slangen (CD&V), schepen van onderwijs in Riemst, en zelf ook juf: "We hebben voor onze school ervoor geopteerd dat ze drie voormiddagen les krijgen van iemand die Oekraïens en Engels kan, en de andere voormiddagen geven we ze Nederlands. In de namiddagen krijgen ze bijvoorbeeld mee met de hele klas bewegingsopvoeding of laten we ze bijvoorbeeld ook via de computer zelfstandig wat woordjes oefenen."

Anja merkt ook dat de klasgenoten er voor open staan om die Oekraïense kinderen zo veel mogelijk te helpen. "Ze zien bijvoorbeeld dat de kinderen geen jas bij hadden, ze hadden dat thuis verteld en dan kwamen ze een dag later met een extra jas van broer mee, die die jas toch niet meer aan deed." En ze vinden het ook niet erg dat die kinderen wat meer tijd en aandacht krijgen in de klas, zo besluit Anja.