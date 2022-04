Scrat uit "Ice Age" verorbert na 20 jaar eindelijk eikel in afscheidsfilmpje van failliete animatiestudio

Een klein animatieteam kwam samen voor de sluiting van de studio om één laatste video te maken, en die is nu uitgekomen op YouTube. Het fragment van 34 seconden is ondertussen al meer dan 1.2 miljoen keer bekeken.

In "The End" krijgt Scrat het, na een lange twintig jaar, dus voor elkaar de noot te grijpen én op te eten, zonder kapers op de kust of andere obstakels. "Deze video is een vaarwel, een afscheid op onze eigen manier", schrijven de makers erbij.