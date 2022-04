Halense zamelt paaseitjes in voor Waalse getroffenen van overstroming juli 2021: "Zie nog wekelijks tranen"

Voor de Halense en haar echtgenoot Johan is het vrijwilligen vorige zomer gestart in het dorpje Jemelle, in de buurt van Rochefort. "We wilden daar op 21 juli gaan fietsen, maar toen gebeurde die hevige overstromingen, dus zijn we niet gaan fietsen maar gaan helpen", vertelt Solange. "Na enkele keren terug naar daar gereden te zijn met goederen, hadden we verwacht dat de overheidsinstanties op de proppen zouden komen met hulp. Dat is spijtig genoeg niet gebeurd, dus gaan we nog steeds naar het zuiden om te helpen."