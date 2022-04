Stad Aalst beslist dat Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) op de Gates-site komt

"De stad houdt geen rekening met de buren, dat is duidelijk ", zegt Marc De Wachter van het actiecomité dat tegen het FPC is. "We zijn niet tegen het bestaan van zo'n instelling", legt hij uit, maar hij wil het centrum liever niet op de Gates-site. Daar zijn verschillende redenen voor: "Het is te dicht tegen het centrum, er zijn 3 scholen in de buurt, er zal inkijk zijn bij omwonenden, lichtvervuiling, verkeersoverlast en het is een te duur gebouw."

Het actiecomité van de gates-site vindt de Siesegemkouter een meer geschikte plaats, "dat wordt al een zorgsite." Marc De Wachter is niet te spreken over de communicatie en de beslissing van de stad. "Het zal een juridische strijd worden, we zijn genoodzaakt om te procederen en gaan dat ook doen."