Stef uit Kampenhout eerste Belg op Invictus Games: "Ik ben een atleet met toevallig een beperking"

Stef Wolput, totemnaam Wolf, is intussen aangekomen op de Invictus Games in Nederland, Den Haag.

De spelen werden in 2014 opgericht door de Britse prins Harry en zijn gericht op militairen en veteranen met een beperking. Daar kan Stef over meespreken. Hij startte zijn militaire loopbaan in 1986, werd officier bij de luchtmacht en was daarnaast ook een fervent sporter. Maar door een neurologische aandoening, geraakte hij verlamd aan zijn rechter onderbeen en kreeg hij ook een "klauwhand".

Maar dat beperkt hem niet om topsporter te blijven. "We zijn nu tien jaar verder maar er is nog steeds geen diagnose gekomen. Maar mijn beperking is wel stabiel gebleven. Ze is niet verergerd, maar ook niet beter geworden. Daar moet ik mee leven."

En dat wil Stef ten volle doen. Door aan te tonen dat hij meer is dan zijn beperking: "Ik ben in de eerste plaats atleet. En niet iemand met een beperking die per ongeluk aan sport doet." Dat gaat hij vanaf zondag tonen op de Invictus Games in Den Haag. Die eindigen op vrijdag 22 april. Wat de ambities daar zijn voor Stef, kan je hieronder beluisteren in het gesprek vanochtend op Radio 2 Vlaams-Brabant en Brussel.