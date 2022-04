Kabeldiefstal zorgt voor technische problemen bij treinverkeer in Brussel 

Er werd even gevreesd dat de technische problemen de ochtendspits in de war zouden sturen, maar de meeste problemen zijn ondertussen van de baan. “In de vroege ochtend was er een technische storing aan de wissels Brussel-Noord en Schaarbeek, vermoedelijk als gevolg van een kabeldiefstal”, zegt Frédéric Petit van spoornetbeheerder Infrabel.

“Onze technische ploegen hebben dat vrij snel kunnen oplossen. Rond 05.30 uur was alles opnieuw hersteld, maar het treinverkeer vanuit Brussel richting Denderleeuw en richting Dendermonde en omgekeerd moest lokaal omgeleid worden tot 07.15 uur. De toestand is dus volledig hersteld, maar het heeft wel wat gevolgen gehad voor het treinverkeer en de reizigers vanuit Brussel.”