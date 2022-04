Minstens 100 gewonden bij nieuwe rellen aan de al-Aqsa-moskee in Jeruzalem

Hulpverleners van de Palestijnse Rode Halve Maan zeggen dat ze 90 gewonden naar het ziekenhuis hebben gebracht. Op de site zelf zijn tien mensen verzorgd. Ook een van de bewakers kreeg een rubberkogel in zijn oog. De Israëlische politie ontkent intussen dat het de moskee is binnengegaan. Voor moslims is de moskee de derde meest heilige plek van de islam. De heuvel is ook de meest heilige plaats voor de joden, waar volgens hen de tempel van de bijbelse koning Salomon zou hebben gestaan. De voorbije weken is het geweld tussen Palestijnen en Israëli's opnieuw opgeflakkerd. Bij aanslagen door Palestijnse militanten kwamen in Israël 14 mensen om het leven. Israël voerde een reeks arrestaties uit en militaire operaties op de Westelijke Jordaanoever. Dat leidde op zijn beurt tot zware rellen.