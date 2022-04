Oud-kolonel met Parkinson maakt soloreis door Afrika om aandacht te vragen voor ziekte

Nu, twee jaar later herneemt Deacon zijn reis. "Ik heb twee jaar verloren, maar dat maakt me alleen maar meer vastberaden om de volgende 11.000 kilometer naar Zuid-Afrika af te leggen", getuigt hij. "Sinds ik in 2011 de diagnose Parkinson kreeg, is elk aspect van mijn leven langzaam maar zeker moeilijker geworden. Er komt tijd dat ik niet meer met de auto zal kunnen rijden en dat ik afhankelijk zal worden van anderen, maar die is nu nog niet aangebroken."