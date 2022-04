UITTIP: Lichtaart heeft zijn eigen stukje Hallerbos met hyacinten en klaverzuring

In het Pastoorbos van Lichtaart kan je rond deze tijd van het jaar een mooi tafereel bezichtigen. Net zoals in het bekende Hallerbos in Vlaams-Brabant staan de boshyacinten in bloei, samen met de klaverzuring. Die laatste zorgt voor een mooi wit tapijt. “Heel sprookjesachtig”, zegt de burgemeester van Kasterlee, Ward Kennes (CD&V).