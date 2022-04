Late terugkeer van trekvogels uit Afrika door slecht weer heeft invloed op aantal nakomelingen

Natuurpunt geeft aan dat die vertraging verschillende redenen heeft, maar wijst naar de weersomtandigheden van de afgelopen periode als de hoofdreden. "De vogels die van zo ver kwamen, hadden daardoor verschillende obstakels op hun weg", zegt Verbelen. "Enerzijds had je midden maart de zandstormen ter hoogte van de Sahara. Herinner je het Saharastof. Anderzijds was het weer ook in Zuid-Europa in maart erg slecht, met koude periodes afgewisseld met dagen met neerslag en tegenwind."

De gevolgen laten zich niet meteen voorspellen, maar laat aankomen in de broedgebieden betekent ook later kunnen starten aan het broedseizoen. Dat riskeert te leiden tot een lager aantal eieren. "Voorlopig is dat geen ramp, als de volgende jaren als normaal verloopt" zegt Verbelen. "Maar dit zal sowieso een impact hebben op het aantal nakomelingen van enkele trekvogels, en dat is alleszins niet zo positief."