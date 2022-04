Verloren gewaande Zuid-Amerikaanse wilde bloem "extinctus" herontdekt (maar nog altijd bedreigd)

"We stapten Centinela binnen met de gedachte dat het ons hart zou breken, maar in de plaats daarvan zijn we er verliefd op geworden", zei Pitman. "G. extinctus vinden was geweldig, maar we zijn zelfs nog meer opgewonden over het feit dat we nog wat spectaculair woud gevonden op een plaats waarvan wetenschappers vreesden dat alles er verdwenen was."

Het team werkt nu samen met Ecuadoraanse natuurbeschermers om een aantal van de overblijvende restanten van het woud te beschermen, waarin G. extinctus en de rest van de spectaculaire Centinelaanse flora voortleven.

"De herontdekking van deze bloem toont aan dat het niet te laat is om zelfs de ergste biodiversiteitsscenario's om te keren en ze toont aan dat het conserveren van zelfs de kleinste, ergst gedegradeerd gebieden waardevol is", zei White.

"Het is een belangrijk bewijsstuk dat aantoont dat het niet te laat is om planten en dieren te onderzoeken en te inventariseren in de erg gedegradeerde wouden van westelijk Ecuador. Er worden nog steeds nieuwe soorten gevonden en we kunnen nog steeds veel dingen redden die op de rand van extinctie staan."

De studie van het 10-koppige team is gepubliceerd in PhytoKeys. Dit artikel is gebaseerd op een persmedeling van het Field Museum.