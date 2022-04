Krijgt West-Vlaanderen dan toch eerste fusiegemeente? Oostkamp doet Zedelgem en Beernem voorstel

Waarom lanceert de Oostkampse burgemeester nu zijn voorstel? "Ik wil niet per se de eerste zijn in West-Vlaanderen, zeker niet. We hebben constant nieuwe uitdagingen, maatschappelijke en bestuurlijke. Langs de andere kant heb je capaciteit. Als je die twee zaken afweegt, dan zie je dat het lastiger wordt." Eindigen doet de burgemeester met een toepasselijke vergelijking uit het wielrennen, net in het weekend waarin Parijs-Roubaix wordt gereden: "Ofwel rijden we alleen de berg op en moet we bagage afgooien, minder ambitie dus. Ofwel vormen we een tandem met 2 of met 3. Ik ben ervan overtuigd dat als we samen trappen we sneller vooruit gaan en met minder energie."