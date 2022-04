Weinig interesse in Novavax-vaccin: meer dan 400.000 dosissen liggen nog in de koelkast

Dat het Novavax-vaccin op een totaal andere manier werkt, blijkt voorlopig veel minder twijfelaars over de streep te kunnen trekken dan verwacht. "Dat we op het einde van de vaccinatiecampagne zitten, heeft er vermoedelijk ook wel mee te maken", zegt Ramaekers.

"Het vaccin was oorspronkelijk voorzien voor het najaar van 2021, toen de deltavariant nog volop circuleerde in ons land. De leveringen zijn uiteindelijk pas in februari en maart dit jaar uitgevoerd. Op dit moment evolueren de coronacijfers gunstig en het Covid Safe Ticket is intussen afgevoerd. Het geeft de indruk dat de pandemie voorbij is waardoor mensen minder interesse hebben om zich te laten vaccineren."