Werken in station van Hasselt hebben grote gevolgen voor Limburgse treinreiziger: "En noodperron is gevaarlijk smal"

Ook al zijn de spoorwerken van Infrabel noodzakelijk voor het treinverkeer in de provincie, betreurt NMBS uiteraard de hinder die deze werken veroorzaken voor haar reizigers. Gezien de omvang van de werken is het onmogelijk om hinder volledig uit te sluiten, al doen we er met een aangepaste treindienst, een tijdelijk perron in het station van Hasselt en de inzet van vervangbussen wel alles aan om dit zoveel mogelijk te beperken. In het station van Hasselt zijn medewerkers om de te reizigers te informeren en is info voorzien om de reizigers zo vlot mogelijk naar het tijdelijk perron en de vervangbussen te begeleiden.

Voor wie bv vanuit Tongeren naar Brussel wil, toont onze reisplanner effectief twee opties. Eén met een overstap in Hasselt en een rechtstreekse trein. Deze rechtstreekse trein moet door de werken worden omgeleid, waardoor die er een halfuur langer over doet dan normaal. Gezien de korte overstaptijd in Hasselt, raden we de reizigers uit Tongeren aan gebruik te maken van deze omgeleide trein.

Sinds de start van de werken waren er geen treinen waarop het structureel te druk was. We volgen dit wel op de voet op, en zullen indien dat nodig en mogelijk is ingrijpen.