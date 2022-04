Zwaar verkeersongeval in Kruibeke: politievoertuig raakt bestuurder tijdens inhaalbeweging

Het politievoertuig was met zwaailichten en sirenes onderweg naar een ongeval in Kruibeke, en haalde zo enkele voertuigen in. Een bestuurster die ook in de richting van Kruibeke reed, had dit te laat opgemerkt. Net op het moment dat de politiewagen haar voertuig wou inhalen, sloeg ze linksaf.

De auto werd in de flank aangereden en een 20-tal meter ver gekatapulteerd, door de afsluiting van een woning. De vrouw moest door de brandweer uit het wrak bevrijd worden en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de agenten raakte bij het ongeval lichtgewond.