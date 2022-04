Antwerpse hotels voor 90 procent bezet tijdens paasweekend: "In september weer op kruissnelheid"

Het paasweekend is met een bezettingsgraad van 90 procent een succes voor de Antwerpse hotelsector. En ook tijdens het eerste weekend van de paasvakantie was er een bezettingsgraad van 93 procent dankzij de Ronde Van Vlaanderen en het Antwerp Fashion Weekend. "Maar over een heropleving spreken we voorlopig nog niet", zegt Pieter Nuiten, Algemeen Directeur bij Lindner WTC Hotel.