Bloemstuk van Oekraïense, in de vorm van paasei, komt in kerk van Ruddervoorde:"Dankzij de bloemen, kan ik blijven lachen"

De Oekraïense oorlogsvluchtelinge en professioneel bloemschikster Alena Malafeieva maakt voor Pasen een groot kunstwerk van bloemen in de kerk van Ruddervoorde. Het staat symbool voor de hoop, liefde, vrede en staat ook in het teken van Pasen. Het kunstwerk is gemaakt in de vorm van een paasei. Ze mag ook eind deze maand kunstwerken tentoonstellen op de Gentse Floraliën. De vrouw verblijft met haar zoon van 10 jaar in Wingene.