Brandweerkazerne Merksplas verhuist voor 1 week door wegenwerken

De brandweer van Merksplas rukt vanaf vandaag uit vanop een andere locatie in de gemeente. Dat komt door wegenwerken waardoor de kazerne tijdelijk niet bereikbaar is. De brandweer neemt voor enkele dagen zijn intrek in een leegstaand bedrijfsgebouw aan de Molenzijde. Het korps wil zo optimaal paraat blijven voor hulpverlening in Merksplas.