Brusselse PS stemt tegen verbod op onverdoofd slachten

De kwestie van onverdoofd slachten verdeelt de meerderheidspartijen al langer. Défi, Groen en Open VLD dienden eind januari nog een ontwerp van ordonnantie in dat verdoofd slachten verplicht. Nochtans was het verbod op onverdoofd slachten niet opgenomen in het regeerakkoord. De PS was daar toen al niet mee opgezet. Fractievoorzitter Ridouane Chahid noemde het voorstel "hypocriet”.

Het is nog niet duidelijk wanneer de stemming van het ontwerp zal plaatsvinden. Eerst zal erover gedebatteerd worden in de commissie milieubeheer, vermoedelijk in mei. Er zal ook een debat worden gehouden over het al dan niet houden van hoorzittingen met onder meer moslims, joden, dierenartsen en Gaia.