Burenruzie om hond eindigt in Waasmunster met losse schoten

In een appartementsgebouw op de hoek van de Rivierstraat en de Kouterstraat kwam het tot een ruzie tussen twee buren. Een van hen had de hond van de ander een trap gegeven. Daarna werd een bijl bovengehaald en zijn bedreigingen geuit. De bovenbuur voelde zich op zijn beurt bedreigd en loste twee schoten met een alarmpistool. Niemand raakte gewond. De politie kwam ter plaatse, stelde een proces-verbaal op en nam zowel de bijl als het alarmpistool in beslag. De politie van de zone Hamme-Waasmunster bevestigt dat het om een uit de hand gelopen burenruzie ging die goed is afgelopen.