De Blauwe Kiosk keert na anderhalf jaar terug naar de Kouter in Gent

De jury koos uiteindelijk voor het concept van Joris Van Duffel, de huidige eigenaar van het Gentse Yalo-hotel in de Brabantdam en wijndomein Nobel in Lochristi. Hij kocht de blauwe kiosk over van de originele uitbater en knapte ze helemaal op.

“Het idee achter de kiosk is niet veel veranderd. Zo serveren we nog steeds oesters en aperitieven”, legt Van Duffel uit. “Wat wel nieuw is, is dat we meer inzetten op lokale producten. De kiosk is nu ook verplaatsbaar en staat enkel in het weekend op de Kouter.”

“We zijn blij dat we een oplossing hebben gevonden”, reageert Gents schepen Sofie Bracke (Open Vld). “We hopen dat de kiosk en de Bloemenmarkt - elke zaterdag- en zondagvoormiddag - elkaar versterken. Dat brengt leven naar de Kouter. Nu de kiosk mobiel is, kan ze bovendien ook op kerstmarkten worden ingezet.”