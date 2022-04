Franse president Macron houdt grote verkiezingsbijeenkomst in Marseille en benadrukt ecologisch programma

De twee overgebleven kandidaten voeren hun campagne op voor de Franse presidentsverkiezingen van 24 april. Marine Le Pen van het radicaal-rechtse Rassemblement National is vandaag op pad in het departement Eure-et-Loir. Huidig president Emmanuel Macron heeft een grote meeting in Marseille gehouden, de tweede grootste stad van Frankrijk.

"De sfeer in Marseille was minder dan je zou verwachten voor een grote meeting van Macron", zei VRT-journalist Steven Decraene in Marseille. "Wat opvalt is dat Macron vooral wil spreken over wat hij de komende vijf jaar wil doen. Hij wil praten over een nieuw project, hij wil niet zomaar op de ingeslagen weg verdergaan. Macron wil zich heruitvinden en dat wil hij doen door de nadruk te leggen op ecologie”. Volgens Decraene wil Macron met Frankrijk een voortrekkersrol gaan spelen in Europa om de klimaatverandering tegen te gaan.