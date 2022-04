Drie wagens betrokken bij ongeval in Zottegem

In totaal moesten de hulpdiensten drie wagens takelen. Volgens een getuige reed niemand te snel:"Plots werd de tegenligger tegen mijn auto gekatapulteerd. In mijn achteruitkijkspiegel zag ik de wagen op zijn zijkant belanden. Waarschijnlijk heeft de auto eerst het achterwiel van de geparkeerde auto aangereden en heeft de man zo de controle over het stuur verloren.”

De brandweer is de inzittenden komen bevrijden en is het wegdek dan beginnen te reinigen. De weg was een tijdje dicht voor alle verkeer.