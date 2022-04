Gouverneur Lantmeeters wil 1 miljard euro om Einsteintelescoop naar Limburg te halen: "Elke euro komt driemaal terug"

In 2025 beslist Europa in welke regio het project gevestigd zal worden. Momenteel zijn er 2 potentiële regio's. Het Italiaanse eiland Sardinië, of een plek in Duitsland, Nederland of België. Lantmeeters verkiest dus om de telescoop samen met Duitsland en Nederland in Limburg te installeren omwille van de interessante financiële mogelijkheden.