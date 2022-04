Paarse bloemenpracht in het Hallerbos bij start van het Hyacintenfestival

Wat maakt de wilde hyacint nu zo speciaal? "Het is een mooi bloemetje dat niet overal groeit", steekt Boonen van wal. "De hyacint is kieskeurig: het mag niet te warm, niet te koud, niet te nat, niet te droog zijn, de bodem moet een specifieke samenstelling hebben. Je vindt de bloem maar in een beperkte zone terug, van Engeland tot bij ons in Halle, iets verder naar het oosten ook nog. Bij ons komt het dan ook nog eens in groten getale voor, dat levert een uniek zicht op."

Het Hallerbos levert niet alleen in het voorjaar natuurpracht op, zegt Boonen. "Iets eerder op het jaar heb je de witte bosanemoon, die ook de hele bodem bedekt, die zie je nu ook nog her en der. In de zomer staan de bomen mooi in blad, in de herfst zie je alle kleuren. We hebben vier beekvalleitjes en heuvelruggen. Het loont het hele jaar rond de moeite om een bezoekje te brengen."