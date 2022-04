In grote Britse restaurants en ketens moeten ook de calorieën op het menu, diëtiste: "Beter thuis op je voeding letten"

Zo stelde obesitasexpert Bart Van der Schueren (UZ Leuven) onlangs in De Morgen dat de maatregel "zeker nuttig" en "een goede eerste stap" kan zijn. "Door het te vermelden ben je zeker dat iedereen over die informatie beschikt. Dat is net het punt: in de socio-economisch hogere groep waar obesitas zeldzamer is, is meestal ook de kennis over voeding beter. Maar diegenen die je wil bereiken, zijn voornamelijk mensen met een moeilijke socio-economische achtergrond. En dat lukt als je gewoon het aantal calorieën vermeldt."