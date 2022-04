Franse presidentskandidate Marine Le Pen beschuldigd van verduistering EU-geld

Marine Le Pen zat van 2004 tot 2017 in het Europees Parlement voor het Front National, nu verveld tot Rassemblement National. In die periode zou ze de middelen die het parlement vrijmaakt voor medewerkers, hebben gebruikt voor nationale politieke doeleinden, persoonlijke uitgaven en diensten aan commerciële bedrijven die nauw verbonden waren met FN of met Europa van Vrijheid en Naties, de rechts-populistische fractie in het Europees Parlement.