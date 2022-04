Motorrijder uit Maasmechelen mist bocht en komt om het leven in Neeroeteren

Tijdens een zwaar verkeersongeval in Neeroeteren (Maaseik) is vrijdagavond een 34-jarige man om het leven gekomen. De motorrijder verloor de controle over zijn stuur op het kruispunt van de Heikantweg en Diestersteenweg. Tijdens zijn val raakte de bestuurder nog een paal en belandde zo in iemands voortuin.

De hulpdiensten dienden nog eerste zorgen toe, maar het mocht niet baten. De man uit Maasmechelen stierf ter plaatse.