Motorrijder zwaargewond na botsing tegen vluchtheuvel in Houthulst

Gisterenavond rond 18.30 uur raakte een motorrijder zwaargewond bij een verkeersongeval bij het kruispunt van de Jonkershovestraat en de Stokstraat in Houthulst. Er raakten geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval. Maar wat er precies is misgelopen, is niet duidelijk. Waarschijnlijk raakte de motorrijder even verstrooid. Hij raakte rechts van de weg een verkeersbord en de borduur, waardoor hij de controle over het stuur verloor. Daarna kwam hij ten val en belandde hij tegen een vluchtheuvel. De 31-jarige man uit Diksmuide werd van zijn motor geslingerd en kwam enkele meters verder met een harde klap op de weg terecht.



Enkele voorbijgangers belden de hulpdiensten. De man was nog bij bewustzijn na het ongeval, maar raakte zwaargewond. Hij werd overgebracht naar het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper, maar het is niet duidelijk of hij in levensgevaar verkeerde. De politie en brandweer kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen en het wegdek op te ruimen.