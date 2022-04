Nederlandse politie stuurt sms naar 250 contacten van drugsdealer: "Willen hen met neus op feiten drukken"

"Jouw telefoonnummer is aangetroffen in de dealtelefoon van een drugsdealer. Brengt drugs je in de problemen? Er is een oplossing! Ga naar venlo.nl/sms-actie-politie." Wie in de buurt van Venlo, in Nederlands-Limburg, gisteren een dergelijke sms kreeg, zal het wel even warm gekregen hebben. De afzender? De lokale politie van Venlo.