New Wave en Punkfestival Sinner's day verhuist naar Diest

Sinner’s Day is een van topfestivals binnen de genres new wave, EBM, goth en punk. Er is veel ruimte voor de sterren van de jaren 80 en 90. Ook jong Belgisch talent krijgt er een plaats.

Sinner’s Day Winter 2022 zal plaatsvinden van 29 t.e.m. 31 oktober. Op de twee podia passeert die dagen een topaffiche: Ministry, Dead Kennedys, The Jesus and Mary Chain, Echo & The Bunnymen, The Charlatans, Peter Hook, The Alarm en The Undertones … aangevuld met Vlaamse groepen, onder wie De Brassers, Janez Detd., Vomito Negro of Parade Ground.

De zomereditie van Sinner's day zou blijven plaats vinden in Oostende.