Prins Harry spreekt steun uit voor Oekraïne tijdens openingsceremonie Invictus Games in Den Haag

Na twee afgelaste edities door corona, kunnen de Invictus Games dit jaar opnieuw doorgaan. Nog tot 22 april zullen in Den Haag zo'n 500 zieke en gewonde militairen en veteranen uit 20 landen het tegen elkaar opnemen in verschillende sportdisciplines. Voor het eerst is er ook een Belgische delegatie.

De Invictus Games zijn in 2014 opgericht door de Britse prins Harry, die samen met zijn echtgenote Meghan Markle de openingsceremonie vanavond heeft bijgewoond. Het koppel is niet meer in Europa geweest sinds 2020, toen ze hun koninklijke taken neerlegden.