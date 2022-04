Parket Halle-Vilvoorde opent geen onderzoeken meer naar "onoplosbare" fraude

"We hebben een tijd geleden de oefening gemaakt om na te gaan welke onderzoeken het meeste kans op succes maken, en welke onderzoeken meestal mislukten", legt Carol Vercarre uit. Zij is de woordvoerster van het parket van Halle-Vilvoorde. "Aangezien de mensen en middelen beperkt zijn bij politie en parket, moeten we keuzes maken. Daarom zijn we gaan nadenken hoe we die mensen en middelen het best kunnen inzetten. Uit die oefening is gebleken dat dossiers waarbij zowat het volledige onderzoek in het buitenland moet gebeuren, het minste kans op slagen hebben. In die zaken moeten we de politie in het buitenland vragen om het onderzoek voor ons te doen, en in de praktijk merken we dat dat zelden of nooit tot concrete resultaten leidt. Daarom gaan we zulke dossiers ook niet meer onderzoeken."