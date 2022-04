Christenen vieren Pasen, maar ook joden houden hun paasfeest én moslims zitten in ramadan: hoe uitzonderlijk is dat? 

De ramadan kan evenwel in elke periode van het jaar vallen, of in gelijk welk seizoen. Dat komt omdat de ramadan gebaseerd is op de maankalender, waarin een maand 29,5 dagen telt. Daarom schuift de ramadan elk jaar een beetje op op onze traditionele kalender. Dit jaar valt de ramadan tussen 1 april en 1 mei, maar volgend jaar zal dat van 22 maart tot 21 april zijn.

Het is dus speciaal dat deze feesten samenvallen, maar zeker niet uniek, weet ook Anne Vandenhoeck, professor aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven. "Het is zeker al eens gebeurd. Eigenlijk kan het ongeveer om de 33 of 34 jaar gebeuren."