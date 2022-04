Rusland richt zich opnieuw op Oekraïense hoofdstad : verschillende explosies in buitenwijken en aanval op wapenfabriek

Volgens onbevestigde berichten in Oekraïne waren er ook opnieuw explosies in het westen van het land, in de regio van Lviv. Voorts wordt er nog steeds gevochten in delen van Oost- en Zuid-Oekraïne. In de oostelijke regio’s van Donetsk en Loegansk zijn de gevechten het hevigst. Oekraïne voegt toe dat Rusland nog steeds de volledige controle over de stad Marioepol probeert te verkrijgen in het zuiden van het land en over Charkov in het noordoosten. Rusland zet ook de gedeeltelijke blokkade in Charkov voort.