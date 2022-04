Sleep Out actie in Roeselare toont solidariteit met dak- en thuislozen

Vrijdagavond rond 23 uur kroop iedereen in zijn slaapzak, vanmorgen rond 8.30 uur was er een ontbijt voorzien voor de moedigen. Iedereen, die een slaapmatje, luchtmatras of veldbed en een warme slaapzak meenam, kon meedoen aan onze Sleep Out. “We willen de dak – en thuisloosheid onder de aandacht te brengen. Want ook in kleinere steden en dorpen groeit die problematiek”, zegt Yannick Renckens van Enchanté.