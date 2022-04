Verkeersagressor uit Diksmuide is aangehouden voor poging doodslag en bedreigingen

Een koppel uit Diksmuide reed met de auto naa huis toen ze aan een rotonde links zijn ingehaald door de jongeman die tegen 150 kilomter per uur reed. Op die plaats mag je maar 70 rijden. De man was zo geschrokken dat hij even knipperde met zijn lichten. Nadien remde de dader bruusk vlak voor hun auto en nadien konden ze nog enkele aanrijdingen nipt vermijden en kon het koppel de dader inhalen. Maar de man bleef bijzonder agressief. Hij zette zelfs zijn auto dwars over de weg. Het koppel kon passeren via het fietspad en daar zijn ze door de agressor aangereden. Daarna is hij weggevlucht.