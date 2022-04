BEKIJK - VRT NWS in Boetsja: verwoesting en gruwel, maar ook veerkracht bij de inwoners

Boetsja, een voorstad van Kiev, is het symbool geworden van de gruwel van de oorlog in Oekraïne. De beelden van straten bezaaid met lichamen gingen de wereld rond. Onze reporter Tom Van de Weghe trok nu 2 weken later naar het stadje en sprak er met enkele inwoners. "We zullen het overleven, maar we hebben er tijd voor nodig. Niemand zal het de Russen vergeven."