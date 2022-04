Paasvakantie eindigt met zonnig lang weekend, met temperaturen tot 19 graden

Vanochtend hangen er hoofdzakelijk over het oosten plaatselijke lage wolken, terwijl op andere plekken de opklaringen meestal al breed zijn met tijdelijk nog hoge sluierwolken. In de loop van de dag wordt het overal overwegend zonnig. Het blijft droog met maxima van 13 graden in de Hoge Venen, 15 graden aan zee tot 17 à 18 graden in het centrum. Er waait een matige oostelijke wind. Aan de kust steekt er in de namiddag een zeebries uit noordnoordoost op.