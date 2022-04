WHO onderzoekt tientallen gevallen van acute hepatitis bij kinderen

Het is voorlopig nog niet duidelijk wat de hepatitisbesmettingen veroorzaakt heeft. De gezondheidsdiensten zeggen dat er geen sprake is van buitenlandse reizen of van andere, onderliggende factoren waardoor de kinderen een groter risico zouden lopen.



Wel zien ze een sterke stijging in infecties met adenovirussen, dat zijn virussen die luchtweginfecties veroorzaken. Er zijn tientallen soorten adenovirussen, de meeste gaan gepaard met symptomen van een verkoudheid, koorts en een pijnlijke keel. Maar sommige varianten leiden tot andere problemen, zoals maag- en darmontstekingen. Adenovirussen zijn eerder al gelinkt aan hepatitis bij kinderen, maar dan voornamelijk bij kinderen met een verzwakt immuunsysteem.

De kinderen in de Verenigde Staten testten allemaal positief op een adenovirus. Van de kinderen die in Europa ziek werden, testten er sommige positief op een adenovirus, andere op het coronavirus. De WHO benadrukt dat er nog veel meer onderzoek nodig is naar elk mogelijk verband met specifieke virussen.