Zelenski waarschuwt voor Russische nucleaire aanval

CIA-baas William Burns zei donderdag al dat de Russische president Vladimir Poetin zijn toevlucht kan nemen tot nucleaire wapens na de militaire tegenslagen die Rusland te verduren kreeg. Burns benadrukte dat een nucleaire dreiging niet licht opgevat moet worden "gezien de potentiële wanhoop van Poetin". Volgens de CIA-baas zou Poetin kunnen besluiten "beperkte" tactische kernwapens in te zetten. Deze kernwapens zijn minder krachtig dan de atoombom die in 1945 de Japanse stad Hiroshima vernietigde.

De Amerikaanse zender CNN legde die vraag vrijdag voor aan de Oekraïense president Zelenski. "Niet alleen ik, maar de hele wereld, alle landen moeten ongerust zijn", antwoordde hij. Zijn bezorgdheid heeft betrekking op nucleaire en chemische wapens. "Ik weet niet of de informatie klopt. Maar zij kunnen die wapens gebruiken. Voor hen zijn mensenlevens niets waard", aldus Zelenski.

Nog in het interview zegt Zelenski dat de Russische invasie in Oekraïne tot nu toe al aan 2.500 à 3.000 Oekraïense soldaten het leven heeft gekost. Volgens de president zijn er aan Oekraïense zijde ook 10.000 militairen gewond geraakt. Hoeveel van hen zullen overleven, is moeilijk te zeggen, verklaarde hij.

In zijn dagelijkse videoboodschap riep Zelenski opnieuw op tot een boycot van Russische olie. "Alleen zo komt vrede dichterbij, de Oekraïense successen op het slagveld zijn daarvoor onvoldoende. De democratische wereld moet toegeven dat geld voor Russische energie in feite geld is voor de vernietiging van de democratie", zei Zelenski.

Ook is volgens hem een volledige blokkade van Russische banken nodig. De huidige sancties zijn "nog altijd niet genoeg om de Russische oorlogsmachine van zijn inkomsten te ontdoen", aldus de president. Hij eindigde zijn boodschap met een waarschuwing aan Rusland. "Rusland heeft Oekraïne voor eeuwig verloren. Sterker, het heeft de wereld verloren."