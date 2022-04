BEKIJK - Gepakt en gezakt met stoeltjes en frigoboxen: sfeer zit erin bij wielerfans langs parcours Parijs-Roubaix

Gepakt en gezakt, velen met stoeltjes en koelboxen vol drank en eten, zo komen de wielerfans toe aan Carrefour de l'Arbre, de kasseistrook bekend van de wielerklassieker Parijs-Roubaix. Enkele supporters hebben er al een iets langere reis op zitten, zonder hun enthousiasme te verliezen. "Niets in Duitsland is zoals dit. We komen van een klein stadje, daar zijn ook kasseien, maar niet te vergelijken met dit."